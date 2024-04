Maria Huntington poseeraa näyttävissä raskauskuvissa – someseuraajat ylistävät: "Maailman kaunein tuleva äiti"

View this post on Instagram

– Olen vuosia kipuillut urheilun ja lapsien saamisen kanssa. Voi kuulostaa jollekin hullulta, mutta silloin kun olen ollut huippu-urheilunkin sellaisessa intensiivisemmässä vaiheessa, valmistautumassa olympiavuoteen tai mitä tahansa, niin kun minulta on kysytty, että mikä suurin unelmani on, niin varmaan suurin osa ajatteli, että minulle tulee ekana mieleen olympiamitali tai SM. Mutta minulla on aina ekana tullut mieleen lapsi. Ja että haluan olla äiti. Tämä on ollut minulle jotenkin tosi spesiaali juttu. Tämä on vuosien unelmani, hän iloitsi.