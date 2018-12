Mari ostaa joka joulu tuntemattomille lapsille tismalleen samat lahjat kuin omilleen: "En ole mikään enkeli, haluan vain helpottaa omaa pahaa mieltäni"

– Niitä tulee jokaisella kaupallisella kanavalla lastenohjelmien välissä ja postilaatikosta. On mahdotonta ajatella, että lapset eivät näkisi lelumainoksia ja alkaisi haluta niitä.

"Ostan kaiken kaksin kappalein"

Mutta mitä Mari sitten ostaa joulukeräykseen? Tämän kysymyksen hän on ratkaissut hyvin yksinkertaisella tavalla.

– Tänä vuonna listalla on ainakin supervenyvä "slime" Elasti Plasti ja haukkuva ja talutettava lelukoira.

Marin molempien lasten listoilla, ja siis myös lahjoitettavien lejujen joukossa, on myös tämän talven hitti, LOL-pallot.

Lahjoja myös aikuisille

– Pyrin ostamaan jotain sellaista, josta on iloa, mutta joka on vähän luksuksempaa ihmiselle, jonka pitää säästää kaikesta. Miehille en oikein tahdo keksiä mitään, omalle miehellenikin ostan tavallisesti kirjan ja liput johonkin kulttuuritapahtumaan, mitkä ovat aika vaikeita lahjoja tuntemattomille.

– Aikuisille naisille on paljon helpompi keksiä sellaista, joka sopii kaikille. Tänä vuonna esimerkiksi ostin jo aiemmin syksyllä alennuspäiviltä saman ripsivärin ja kasvovoiteen, joita itse käytän ja mukaan laitan pörröiset sukat tai rasian omia lempisuklaitani.

"Haluan helpottaa omaa huonoa omaatuntoani"

Mari on tavallinen keskituloinen suomalainen, jonka perheellä on asuntolainaa ja jonka korttiluotot on välillä vedetty tappiin. Tässä jutussa hän haluaa esiintyä pelkällä etunimellään, koska ei toivo jokavuotisesta lahjaperinteestään minkäänlaista kunniaa.