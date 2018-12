Joulun taikaa vai sulaa hulluutta? Saara kyllästyi lapsiaan lellivien sukulaisten tolkuttomiin lahjavaatimuksiin – "Jos saa kaiken, ei arvosta mitään"

Saaran mukaan perhe, joka muun ajan vuodesta on aivan normaali, esittää jouluisin täysin holtittomia vaatimuksia.

– Perheen syntymäpäivälahjatoiveet ovat maltillisia ja he tuovat kivoja lahjoja myös omille lapsilleni.

– Perheen lapset alkavat kasata ihan holtitonta joululahjalistaa jo syksyllä. Siihen kerätään todella aivan kaikki. Lapsille on pienestä pitäen opetettu, että joulupukki tuo kaiken, joten listalle kirjataan joka ikinen mieliteko.

Kymmenet lahjatoiveet täytyy kaikki toteuttaa

– Joka vuosi listalla on kymmeniä lahjoja. Viime vuonna siinä oli kolmisenkymmentä kohtaa aina kännykästä kyniin ja tarrakirjoihin.

Raivostuttavaa muista on, että heidän odotetaan osallistuvan hullutukseen ilman vastaansanomista. Koko touhua perustellaan sillä, että lapset uskovat vielä joulupukkiin. Saaran mielestä ajatus on täysin epäuskottava.

– Lapset eivät ole enää pieniä. He ovat koulussa ja sen ikäisiä, että on ihan mahdotonta, että he enää oikeasti uskoisivat joulupukkiin. Vanhemmat eivät tätä näe, vaan haluavat pitää sokeasti kiinni "joulun taiasta" ja pakottavat meidät muut tähän mukaan.