Mari Karppisen ja Shoshi-puolison toinen lapsi syntyi: "Olemme niin helpottuneita ja onnellisia"

Mari Karppisen ja Shoshi Shmuluvitzin Liia-tytär syntyi yli kolme viikkoa etuajassa.

MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan Mari Karppisen ja hänen vaimonsa Shoshi Shmuluvitzin toinen lapsi on syntynyt. Karppinen kertoo MTV Uutisille, että perheen uusi tulokas Liia saapui maailmaan yli kolme viikkoa etuajassa.

– Olemme niin helpottuneita ja onnellisia! Lapsivesi meni yllättävän aikaisin aamukolmelta ja koska raskaus ei ollut vielä täysiaikainen, piti lähteä saman tien sairaalaan, Karppinen kertoo.

– Vaikka Liia päätti tulla yli kolme viikkoa etuajassa, vauva ja mommy voivat hyvin, hän jatkaa.

Karppisen mukaan 2,5 kilon painoisena syntynyt pienokainen on selvästi kokoaan äänekkäämpi.

– Hän sulattaa sydämemme, isosisko Alma ei malta odottaa pikkusiskon kotiutumista.

Karppinen kertoi marraskuussa MTV Uutisille, että hänen puolisonsa on raskaana.

– Meidän onnellinen ultraäänikuvamme on otettu kesällä, kun saimme ilouutisen, että Shoshi on raskaana. Laskettu aika on helmikuun loppupuolella, Karppinen kertoi tuolloin MTV Uutisille.

Vauvan sydänäänten kuuleminen ensimmäistä kertaa oli parille hyvin tunteellinen hetki.

– Olimme lääkärin vastaanotolla Manhattanilla ja meillä kummallakin valui kyyneleet. Se tuntui ihmeeltä, Shmuluvitz sanoi.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Karppinen kertoi lokakuun alussa saaneensa Yhdysvaltain kansalaisuuden. Perhe asuu New Yorkissa.