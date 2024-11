MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan Mari Karppisen ja hänen vaimonsa Shoshi Shmuluvitzin perhe täydentyy ensi vuonna uudella tulokkaalla.

MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo onnellisena MTV Uutisille, että hänen puolisonsa Shoshi Shmuluvitz on raskaana. Lapsi on pariskunnan toinen, sillä heillä on entuudestaan jo 2-vuotias Alma.

Karppinen jakoi Instagramiin kuvia perheestään ilouutisen kera. Kuvakarusellin ensimmäisessä otoksessa pari pitelee ultraäänikuvia.

– Meidän onnellinen ultraäänikuvamme on otettu kesällä, kun saimme ilouutisen, että Shoshi on raskaana. Laskettu aika on helmikuun loppupuolella, Mari kertoo innoissaan MTV Uutisille.

Karppinen kirjoittaa Instagram-julkaisussaan, että heidän haaveenaan oli aina, että sen jälkeen, kun hän on kantanut Alman, olisi Shoshin vuoro.

– Mutta emme koskaan pitäneet suunnitelmaa itsestäänselvyytenä, Karppinen kirjoittaa.

Vauvan sydänäänien kuuleminen ensimmäistä kertaa oli parille hyvin tunteellinen hetki.

– Olimme lääkärin vastaanotolla Manhattanilla ja meillä kummallakin valui kyyneleet. Se tuntui ihmeeltä, Shoshi kertoo MTV Uutisille.

Alman kommentti uudesta isosiskon roolista herätti hilpeyttä.

– Kun kerroimme Almalle, että hänestä tulee isosisko, Alma oli ihmeissään. Sanoimme, että mommyn mahassa kasvaa pikkuvauva. Alma tokaisi siihen nopeasti "mutta minä olen iso vauva", Mari kertoo nauraen.

– Alma on jo tervehtinyt vauvaa juttelemalla mahalle, Shoshi jatkaa.

Lokakuun alussa Karppinen kertoi saaneensa Yhdysvaltain kansalaisuuden. Perhe asuu New Yorkissa.