Mari Eder sai selville taustasyyn uransa viime kuukausien vaikeuksiin – "En ole päässyt siitä eroon"

– Tiesin ennen kauden alkua, että ura tulee päättymään tähän kauteen. Se oli selvää. Ensimmäiset kaksi kuukautta tästä kaudesta olivat urani parhaita, mutta (helmikuun) MM-kisoihin mennessä tapahtui jotakin. Sen jälkeen on selvinnyt, että taustalla on virus. En ole päässyt siitä eroon, vaikka yritetty on, päätöskisassaan 29:nneksi sijoittunut Eder kertoi STT:lle puhelimitse.