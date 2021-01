MaRa vaatii: Tartuntatautilakiesitystä muutettava – valtion kompensoitava toimipaikan sulkemisesta aiheutuvat tappiot

Eduskunnassa on tällä viikolla käsittelyssä tartuntatautilain muutosesitys. Esityksen mukaan paikallisviranomainen voisi sulkea yrityksen toimipaikan enintään kahdeksi viikoksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

MaRan mukaan ehdotuksen piirissä on toimialoja, joissa ei ole erityistä riskiä merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle. MaRa lisää, että toimipaikan voisi sulkea, vaikka yritykset olisivat toimineet lain mukaisesti ja estäneet tehokkaasti viruksen leviämistä.

Sulkemisen yhtenä edellytyksenä on, että epidemia on sairaanhoitopiirin alueella leviämisvaiheessa eli ilmaantuvuusluku on vähintään 50.