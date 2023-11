Manchester Unitedin rämpiminen jatkuu – kotijoukkue buuattiin pois kentältä: "Tämä ei riitä"

Manchester United on pelannut tällä kaudella 15 ottelua kaikki sarjat mukaan lukien. Se on hävinnyt otteluista yli puolet, sillä tappio Newcastlelle oli jo kauden kahdeksas. Kehno vire sai kotiyleisön reagoimaan ja ManU buuattiin kentältä tappion jälkeen.

– Tiedämme, ettemme pelaa tarpeeksi hyvin. Meidän on otettava siitä vastuu. Minun on otettava siitä vastuu. Olen pahoillani fanien puolesta, Manchester Unitedin päävalmentaja Erik ten Hag kommentoi Sky Sportsille.

ManU on Valioliigassakin vasta kahdeksantena. Seuraavaksi Fulhamin kohtaavan joukkue tiedostaa, että kurssin on käännyttävä pian.

– Meidän on toivuttava tästä ja tehtävä se nopeasti. Lauantaina on jo seuraava peli. Meidän on nostettava standardejamme. Tämä ei riitä, ten Hag toteaa Reutersin mukaan.