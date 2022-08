Manchester United otti ison voiton, Liverpoolin vaikea alkukausi sai jatkoa – "Se kuulostaa naurettavalta"

Liverpoolin alkukausi on ollut luvalla sanoen surkea. Joukkueella on kolmen pelatun kierroksen jälkeen kasassa vain kaksi pistettä. Klopp myöntää olevansa huolissaan joukkueensa startista.

– Tässä vaiheessa se tuntuu isolta. Minusta emme voi ajatella Citya, koska Liverpoolin on saatava itsensä takaisin raiteilleen. Heidän alkunsa on ollut todella heikko. Heillä on korkea vaatimustaso, mutta ovat olleet siitä miljoonien metrien päässä. Heidän on korjattava asia nopeasti, Carragher summaa Sky Sportsille.