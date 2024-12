Manchester Unitedin kaaos jatkuu – uusi manageri joutui tekemään hätäliikkeen

Englannin jalkapallojätti Manchester United ui syvissä vesissä.

United koki neljännen perättäisen tappionsa, kun se hävisi maanantain Valioliiga-ottelussa Newcastlelle 0–2.

United oli pahasti helisemässä maanantain pelin alkuhetkillä. Newcastle vyörytti hyökkäyksiä Unitedin päähän ja punapaidat juoksivat itsensä aivan solmuun.

Ruotsalaishyökkääjä Alexander Isak vei Newcastlen johtoon jo neljännellä peliminuutilla. Lisää tuli vartin päästä (19.), kun Joelinton puski vieraiden illan toisen osuman.

Newcastlen väkevä hallinta jatkui vielä tämän jälkeen. Unitedin tuore manageri Ruben Amorim joutui tekemään hätäliikkeen, kun punapaitojen peli oli aivan sekaisin.

Amorim otti vain 33. minuutin pelin jälkeen hollantilaisen hyökkääjän Joshua Zirkzeen pois kentältä ja vaihtoi tilalle englantilaisen keskikenttäpelaajan Kobbie Mainoon.

Vaihdos auttoi ja United sai rivejään kasaan. Maaleja se ei pystynyt kuitenkaan tekemään.

United on Valioliigassa vasta sijalla 14. Kaiken lisäksi se on vain seitsemän pisteen päässä putoamisviivasta.

Unitedin uuden managerin Ruben Amorimin aika Manchesterissa on ollut kaikkea muuta kuin ruusuilla tanssimista. Amorim nimitettiin tehtävään 1.11, mutta hän luotsasi ensimmäistä kertaa Unitedia vasta kuun lopulla, 24. päivä ottelussa Ipswichiä vastaan.

United on pelannut Amorimin alaisuudessa 11 kamppailua, joista sen saldo on 4–1–6 (voitot–tasapelit–häviöt).

Valioliigan häntäpäässä tilanne kiristyi entisestään, kun Ipswich otti maanantaina 2–0-yllätysvoiton Chelseasta.

Ipswich on juuri putoamisviivan alla sijalla 18. Sillä on kasassa 15 pistettä, kun Manchester Unitedilla pinnoja on 22.