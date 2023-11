Jenni Vartiainen on todellakin palaamassa – näin yhteistyö manageri Carla Ahoniuksen kanssa jatkui koko viiden vuoden tauon ajan

Pitkän linjan manageri ja Manage Me Oy:n perustaja Carla Ahonius vieraili sunnuntaiaamuna Huomenta Suomessa kertomassa työstään artistien managerina. Ahonius on tullut tutuksi muun muassa vuonna 2018 uransa lopettaneen rap-artisti Cheekin eli Jare Tiihosen ja laulaja Jenni Vartiaisen managerina.

Tällä viikolla uutisoitiin, että Jenni Vartiainen on tekemässä paluun ja julkaisemassa uutta musiikkia. Ahonius vahvisti Huomenta Suomen haastattelussa, että Vartiainen todellakin on palaamassa pian musiikin pariin.

Ahonius kertoi, että vaikka Vartiainen on ollut tauolla pitkään, on hän kuitenkin tehnyt koko ajan töitä laulajan kanssa.

– Managerin työhän on sitä, että kun artisti jää vaikkapa tauolle, niin managerin työ jatkuu. Ja sehän on nimenomaan sitä, että kaikki kontaktoinnit ja yhteydenotot tulevat managerille, jotta artisti voi nauttia vapaa-ajastaan, studiossa olemisesta tai keskittyä keikkailuun, Ahonius sanoi.

– Sanon aina, että duunini on olla hälinän hiljentäjä, eli kaikki se, missä voin auttaa, niin autan, ja sitten biisien tekeminen, studiossa oleminen, keikkailu ja myös lomaileminen, joka on äärettömän tärkeää, on artistin pöydällä, hän jatkoi.