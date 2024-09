Tältä kuulostaa uusi Mariska – suosikkiartistin musiikillinen tausta yllättää

– Tee-se-itse- -homma on vaikuttanut vahvasti. Tietysti asenne ja keskisormen hojottelu on näkynyt kautta aikain, mutta luulen, että se on pikkaisen tylsistynyt. Minulla ei ehkä ole niin suuri tarve enää provosoida, tai provokaatio on hiukan erilaista, Mariska pohtii.