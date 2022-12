"Mamba soimaan ja ruvetaan puhuu vähän jääkiekkoo" – kuusinkertainen SM-liigamestari paljastaa hilpeän yksityiskohdan kulissien takaa

SM-liigakauden ensimmäinen puolikas on pitänyt sisällään monia mieleenpainuvia hetkiä. Vuoden vaihtuessa sarjan kärjessä viilettää Rauman Lukko. Tapahtumia on riittänyt myös studion puolella. C Moren asiantuntijat Siim Liivik, Tero Lehterä ja Ari Vallin niputtivat vuoden 2022 huippuhetket studiotiimin näkökulmasta. Voit katsoa kolmikon nostot pääkuvan videolta.