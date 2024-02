Maksullinen pysäköinti yleistynyt radikaalisti – katso tilanne eri kaupungeissa

Tampereella kasvua on ollut kolmen viime vuoden aikana 19 prosenttia. Helsingissä taas maksullinen pysäköinti on lisääntynyt 29 prosenttia vuodesta 2020.

– Kaupungistuminen on saanut aikaan sen, että pysäköintiin on tarvittu säännöt, joita myös pitää valvoa. Ilmaisia pysäköintipaikkoja yksinkertaisesti on vähemmän kuin autoja. Maksullinen pysäköinti ja pysäköinninvalvonta ovat ilmiöitä, jotka ovat tulleet jäädäkseen, koska niille on suuri yhteiskunnallinen tilaus, SPATY:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsäranta arvioi tiedotteessa.