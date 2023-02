Helsingistä häviää lähes 1 500 ilmaista parkkipaikkaa – ole tarkkana, jos pysäköit näillä alueilla

5:16

Helsingin Meilahdessa on niin paha pysäköintiongelma, että sairaalan hoitohenkilökuntaa on jopa irtisanoutunut. Katso videolta, mistä on kyse.