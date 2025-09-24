Naisten huippumäkihypyn pioneereihin lukeutunut itävaltalainen Jacqueline Seifriedsberger lopettaa uransa, kertoi Itävallan hiihtoliitto keskiviikkona.

Seifriedsberger, 34, voitti urallaan seitsemän MM-mitalia ja hyppäsi maailmancupissa kaikkiaan 228 kisaa, joista hän voitti kolme ja otti 23 palkintopallisijaa. Hän oli naisten maailmancupissa mukana sen ensimmäiseltä kaudelta eli kaudesta 2011–12 lähtien.

– Kaikella on aikansa. Viime vuosina pitkälle hyppääminen ja siististi alas tuleminen on vaatinut minulta paljon, ja se on käynyt yhä vaikeammaksi kausi kaudelta. Laji on koko ajan kehittynyt, ja hyppääjän on jatkuvasti sopeuduttava (uuteen) ja sitouduttava yhä enemmän. Valmistautuessani tulevaan olympiakauteen tajusin, että vaatimukset ovat todella kovia ja en voi enää antaa sataa prosenttia (lajille), kuten ennen, Seifriedsberger kertoi liiton sivuilla.

Jacqueline Seifriedsberger ylsi usein palkintosijoille.

Itävallan naisten mäkimaajoukkue on lyhyen ajan sisään menettänyt jo kolme kärkiurheilijaansa. Seifriedsbergerin ohella uransa on päättänyt Marita Kramer, ja Eva Pinkelnig loukkasi polvensa vakavasti kaatuessaan hyppynsä kesän gp-sarjan kisassa.

