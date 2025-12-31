Slovenialainen Nika Prevc voitti mäkihypyn naisten maailmancupin kilpailun Saksan Garmisch-Partenkirchenissä. Toiseksi keskiviikkona hyppäsi saksalainen Selina Freitag ja kolmanneksi japanilainen Nozomi Maruyama.

Prevc hyppäsi HS142-mäestä 136,5 sekä 134,5 metriä ja keräsi pisteet 271,1. Hänen ykköstilansa tuli selvällä erolla muihin, sillä Freitagin yhteispisteet olivat 248.



Suomalaisista kilpailussa nähtiin vain Minja Korhonen, joka ylsi sijalle 21. Avauskierros hypättiin pudotuskilpailuna, ja toiselle kierrokselle pääsi vain 20 hyppääjää. Korhonen oli siis ensimmäinen toiselta kierrokselta karsiutuja.



Hän sai avauskierroksella vastaansa japanilaisen Sara Takanashin, joka hyppäsi 128 metriä ja meni jatkoon. Korhonen sai 112 metrin hypyllään 87 pistettä. Takanashi oli lopputuloksissa viides.



Suomalaisista Jenny Rautionaho, Heta Hirvonen ja Julia Kykkänen jäivät tiistain karsintaan.



Garmisch-Partenkirchenin kisa avasi samalla Two Night -minikiertueen, jonka toinen kilpailu hypätään torstaina Saksan Oberstdorfissa.