Mäkihypyn miesten maailmancupin karsintakilpailu Kuusamon Rukalla piti perua perjantaina hankalien tuuliolosuhteiden takia.

Karsintakilpailun HS142-mäestä piti alkaa kello 18.15, mutta tuossa vaiheessa takkuisesti edennyt harjoituskierros oli vielä kesken ja nelisenkymmentä miestä tornissa. Hetken kuluttua kilpailunjohto kertoi päivän mäkiohjelman perumisesta.

Kilpailunjohtaja Pekka Tervahartiala vahvisti STT:lle, että kilpailunjohto kokoontuu vielä pohtimaan seuraavan päivän ohjelmaa ja tiedottaa seuraavan päivän ohjelmasta myöhemmin illalla.

Varsinainen kilpailu pitäisi hypätä lauantaina alkuperäisen aikataulun mukaan kello 16.05. Karsintaan piti osallistua suomalaisista Antti Aalto, Niko Kytösaho, Jarkko Määttä, Eetu Nousiainen, Vilho Palosaari, Paavo Romppainen ja Kasperi Valto.

Hankalat tuuliolot ja lumisade ovat vaikeuttaneet myös yhdistetyn mäkikilpailujen läpivientiä. Torstaina yhdistetyn varakilpailu piti perua ja siirtää perjantaille. Yhdistetyn hypyt etenivät hitaasti myös perjantaina, mutta kilpailut saatiin vietyä läpi.