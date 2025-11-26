Slovenialainen Anze Lanisek voitti mäkihypyn miesten maailmancupin kilpailun Ruotsin Falunissa. Toiseksi HS132-mäestä hyppäsi itävaltalainen Stephan Embacher ja kolmanneksi slovenialainen Domen Prevc.
Lanisek hyppäsi 129 sekä 128,5 metriä ja keräsi yhteispisteet 262,9. Embacher hävisi hänelle kolme pistettä.
Suomalaisista vain Antti Aalto ylsi karsinnasta keskiviikon kilpailuun, jossa hän jäi sijalle 37. Aalto hyppäsi kilpailussa 119 metriä eikä yltänyt toiselle kierrokselle. Vilho Palosaari ja Kasperi Valto jäivät karsintaan.
– Tänään oikeastaan sain vain yhden hyvän hypyn harjoituksissa. Yksinkertaisesti vire ei ollut enää kisassa sellaista luokkaa, mitä se oli aamulla, Aalto sanoi Hiihtoliiton kotisivuilla.
Stefan Kraftilla oli mahdollisuus napata uransa 47:s ykkössija maailmancupissa ja samalla ohittaa voittotilastossa Matti Nykänen, mutta itävaltalainen jäi yhdeksänneksi.
Mäkihypyn miesten maailmancupin kausi jatkuu loppuviikosta Rukalla.