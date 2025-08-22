Mäkihyppääjä Paige Jonesilta, 22, karu paljastus kisatilanteesta: "Piti ottaa pikkuhousumme pois ja seistä jalat levällään"

Mäkihyppääjä Paige Jones paljasti Good game with Sarah Spain -podcastissa, kuinka hän joutui riisuutumaan mieslääkärin edessä ennen kilpailua. Kieltäytyminen olisi ollut mahdollista, mutta tällöin kisaaminen olisi jäänyt väliin.

Kaiken takana on Trondheimin MM-kisoissa nähty mäkihypyn norjalaisskandaali. Tuolloin julkisuuteen levisi video, jossa näkyi, kuinka Norjan maajoukkueen hyppypukuja manipuloitiin. Tämän myötä tarkistukset ovat tulleet tiukemmiksi.

Pukusäännöt ovat hyvin tiukkoja. Niiden tulee noudattaa kehon mittoja. Hyppääjien kehot tutkitaan ja mitataan tarkasti. Jones oli ollut mukana kesäkiertueen GP-kisassa Ranskan Courchevelissä, jossa hän joutui epämukavaan tilanteeseen.

– Meidän piti käytännössä riisuutua mieslääkärin edessä. Meidän piti ottaa pikkuhousumme pois ja seistä jalat levällään, kun samalla lääkäri tutki meitä 3-5 sekunnin ajan. Sitten saimme jatkaa matkaa, Jones kertoi.

Kieltäytyminen olisi ollut mahdollista, mutta sitten kisa olisi jäänyt väliin.

– Meiltä kysyttiin, että tunsimmeko olomme mukavaksi ja he sanoivat, että voimme kieltäytyä. Tilanne tuntui kuitenkin epämukavalta, Jones totesi.

Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin sääntöjen mukaan naisurheilijoiden testit tulisi suorittaa naislääkärin toimesta. Liitto myönsi, että tapahtuneessa oli sattunut virhe.

– Kunnioitamme urheilijoiden tunteita ja ymmärrämme, että mieslääkärin läsnäolo voi olla epämukavaa naisurheilijoille, Fis kirjoitti tiedottessaan.