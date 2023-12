Mäkihyppääjä meni vessaan – seuraavassa hetkessä kisa oli pilalla

Puolan maajoukkue on vakuuttunut, että yksi kisan vapaaehtoisista oli varusteiden katoamisen takana. Wasek ei ollut selkkauksen takia ajoissa valmiina hyppäämään, joten hänen vuoronsa meni ohi.

– Se on todella turhauttavaa. Olemme tulleet tänne pitkän matkan, mutta tämän takia en voinut hypätä.

– Se on valitettavaa, mutta asia on niin, että sääntöjen mukaan urheilija on vastuussa varusteistaan, Svendsrud totesi.