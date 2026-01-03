Antti Aalto, Vilho Palosaari ja Eetu Nousiainen selvittivät tiensä Keski-Euroopan mäkiviikon kolmanteen osakilpailuun Itävallan Innsbruckissa.

Karsintakilpailun neljännellä suomalaisosallistujalla Niko Kytösaholla ei ollut yhtä riemuisa päivä.



Kytösaho jäi lauantain karsinnassa sijalle 54, kun varsinaiseen kilpailuun pääsi 50 parasta. Paimiolainen hyppäsi Innsbruckin HS128-mäessä 111 metrin karsintahypyn.



Kytösaho on mäkiviikon kokonaistilanteessa kahden osakilpailun jälkeen sijalla 37.



Kokonaiskisassa sijalla 29 oleva Aalto hyppäsi Innsbruckin karsinnassa 119,5 metriä, mikä toi karsinnan 22. sijan. Palosaari oli karsinnassa 40:s ja Nousiainen 46:s.



Itävalta jyräsi karsinnassa Jan Hörlin johdolla neloisvoittoon.



Mäkiviikon kolmas osakilpailu hypätään sunnuntaina. Slovenian Domen Prevc on kiertueen johdossa napattuaan voitot sekä Oberstdorfissa että Garmisch-Partenkirchenissä.