Maija Vilkkumaan Bosslady-musikaali saa ensi-iltansa – julkaisee kappaleet myös albumina

Laulaja ja lauluntekijä Maija Vilkkumaa vieraili Huomenta Suomessa kertomassa musikaalista Bosslady, joka saa pian ensi-iltansa Jyväskylän kaupunginteatterissa. Hän kertoo, että musikaalin kappaleet näyttämölle on sovittanut kapellimestari Eeva Kontu. Vilkkumaa julkaisee kappaleet kuitenkin myös omana albuminaan nimellä Lauluja musikaalista Bosslady.

–Yksi kysymys on myös, että voiko tässä ajassa tai koskaan pelastaa sekä maailman, että itsensä vai pitääkö niiden välillä valita, Vilkkumaa pohtii.

Hän kertoo, että tulevaa keikkaa on jo harjoiteltu ja se on jatkumoa jäähallissa pidetylle 50-vuotiskeikalle. Vilkkumaan mukaan kuka tahansa on tervetullut Vilkku-Maa -nimiseen konserttiin, joka järjestetään Nokia Arenalla Tampereella.