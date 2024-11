Vappu Pimiä sai kutsun Linnan juhliin

– Tämä on suuri kunnia, kiitos kutsusta Alexander Stubb , Pimiä kirjoittaa myös Instagramissa 8. marraskuuta.

Suomen suosituimpia ohjelmia, kuten Tanssii Tähtien Kanssa - ja Maajussille morsian , jo vuosikaudet juontanut Pimiä on nostanut omalla työllään tv-juontajien arvostusta ja merkittävyyttä suomalaisessa kulttuurikentässä. Pimiä on työskennellyt alalla jo yli kaksikymmentä vuotta.

Tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin ensimmäisistä Linnan juhlista on tulossa aiempaa kulttuuripainotteisemmat, sillä esimerkiksi musiikkiesityksiä on luvassa enemmän kuin aiemmin.



Kutsuttujen joukossa ovat myös muun muassa artisti Olli Halonen ja näyttelijä Linnea Leino, joista kumpikin on ollut tuttu näky tämän kauden Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa.