Maija, 41, sairasti vakavan koronataudin keväällä – osa oireista piinaa ja vaikeuttaa elämää edelleen: "Kädet alkavat täristä ja sanat kadota"

– Uupuminen on kaiken kaikkiaan erilaista kuin normaali väsyminen, ja se ruokkii neurologisia oireita. Kädet alkavat täristä ja sanat kadota. Aikaisemmin olen ohjeistanut koko suvun sujuvasti samalla, kun touhuan itse, mutta välillä en enää osaa selittää yksinkertaisiakaan asioita

– Minulla on keskittymishäiriöitä. Unohdan saman tien asioita, jotka minulle on juuri kerrottu.

Hän on oppinut hyväksymään oireensa ja tahdittaa päivänsä jaksamisen mukaan.

Malttamaton joutuu opettelemaan toipumista

– Olen hyvin malttamaton. Aikaisemmin en ole juurikaan sairastanut, enkä ole saanut perspektiiviä toipumiseen. Tässä asiassa työkaverit ovat opettaneet paljon. He ovat muun muassa muistuttaneet, että pelkästä keuhkokuumeesta paranemiseen on mennyt heillä aikaa vaikka kuinka paljon.

– Toivon, että koronan toista aaltoa ei tule. Mutta eihän minulle nyt toista kertaa voi käydä samalla tavalla. Kai kehoni tunnistaa, jos sama kaveri on uudestaan hyökkäämässä, ja pistää jotakin rajaa tähän touhuun, Maija tuumii humoristisella tavallaan.

– Jos nyt kävisi niin, että sairastuisin uudelleen, pelästyisin hirveästi. Ensimmäisellä kerralla en aluksi edes tiennyt, mikä minulla on, joten en osannut pelätä. En tajunnut, että olen hengenvaarallisesti sairas.

– Ensimmäistä kertaa elämässä tuli eteen se, että tämähän voi loppua milloin vain. Turhanpäiväinen nillittäminen on jäänyt vähemmälle. Myös miellyttämisenhaluni on pienentynyt. Aiemmin olen paljon tehnyt itseäni vastaan, kun olen halunnut olla muille mieliksi ja täyttää velvollisuuttani. Sellaiseen en enää pysty itseäni pakottamaan.

"Saan olla kehäraakki"

Maija on oppinut myös prosessin aikana sen, että suurin osa ihmisistä on pohjimmiltaan hyväntahtoisia.

– Olen kertonut sairaudestani monessa haastattelussa eri medioissa. Olen saanut paljon palautetta. Monelle olen ainoa, jonka he tietävät sairastaneen koronan. Siksikin haluan kertoa voinnistani, että ihmiset saisivat tietoa tästä sairaudesta.

Noin 90 prosenttia palautteesta on ollut positiivista ja kannustavaa.

– Ihmiset myötäelävät tilanteessa ja toivovat koko sydämestään minun paranevan. Se on niin aitoa. Paskaakin on tullut niskaan. Jotkut muun muassa sanovat, että on oma syyni, että sairastuin.