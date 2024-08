Madonna täytti 66 vuotta – näin pop-ikoni on muuttunut vuosien varrella

Kaunottaren nuorekas olemus on säilynyt vuosikymmenten edetessä, ja energiaakin löytyy – Madonna on viettänyt viimeiset kuukaudet matkustaen ympäri maailmaa Celebration-maailmankiertueellaan.

Pop-tähden ulkonäössä ja tyylitajussa on kuitenkin tapahtunut muutoksia vuosien varrella.

2000-luvun alkupuoli toi mukanaan myös Madonnan ikonisimpia kappaleita: jättihitti Hung Up julkaistiin vuonna 2005 osana Confessions on the Dance Floor -albumia.