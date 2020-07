Maatuulivoima tuottaa jo edullisinta sähköä Suomessa koska sen kannattavuus on parantunut – voimaloiden koko kasvaa mutta maisema- sekä ympäristöhaitat hiertävät

Tuulivoima on tukien loppumisesta huolimatta tullut halvemmaksi, koska voimaloiden teknologia on kehittynyt. Voimalat ovat entistä isompia, joten niistä saadaan enemmän energiaa irti kustannustehokkaammin.

– Tuulivoiman näkymät vaikuttavat erittäin hyviltä. Suomessa on rakennettu paljon tuulivoimaa ja paljon on rakenteilla sekä suunnitteilla. Tuulivoiman teknologia on kehittynyt, ja hinnat laskeneet. On edullista rakentaa tuulivoimaa. Itse asiassa maatuulivoima on edullisin sähköntuotantomuoto tällä hetkellä, kertoo johtaja Jari Kostama Energiateollisuudesta.