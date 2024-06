Maatalousyrittäjillä suuria vaikeuksia investoiniten rahoittamisessa: "Meillä ei ole kohta huoltovarmuutta"

Huolta myös sukupolvenvaihdoksista

Janne Haatainen on yksi maatalousyrittäjistä, joka on laittanut pillit pussiin ja tilan myyntiin.

– Kiinnostuneita on ollut aika monta ja nuoria alle 30-vuotiaita, mutta pankin rahoitus on mitätön siihen laskennalliseen arvoon mikä tässä on, hän toteaa.