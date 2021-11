Maataloustuottajien talousahdinko syvenee, sianlihalle ei tahdo löytyä ostajia: "Tämä vuosi iski tsunamin lailla"

Maatalousyrittäjien kyky tehdä tulosta on heikentynyt jo pitkään, siksi tarina kuulostaa tutulta. Tänä vuonna heikentyneen pohjan päälle tuli kustannusten nopea nousu ja huono sato.

Sikatilalliset ahtaalla

Maatalouden heikko kannattavuus yhdistää kaikkia tuotantosuuntia, mutta erityisen hankala on sikapuolella. Kiina on vähentänyt merkittävästi tuontiaan Euroopasta, mikä tarkoittaa, että markkinoilla on runsaasti sianlihaa, jolle ei tahdo löytyä ostajaa. Samaan aikaan kulutustottumukset ovat kulkeneet poispäin sianlihasta.