Maatalouden ja soten tukipaketeista saatetaan päättää vasta ensi vuonna

Seuraava yritys helmikuussa

Teknisten menojen lisäksi hallituksen piiristä on kaivattu samassa yhteydessä vieläkin kunnianhimoisempaa rahoitusta. Keskusta on pitänyt esillä maataloudelle 300 miljoonan euron tukipakettia huoltovarmuuden turvaamiseksi inflaation keskellä, ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on toivonut 700 miljoonaa euroa hoitovelan lyhentämiseksi.