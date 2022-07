Maastohiihdon olympiavoittajalta tunteikas paljastus – "Voin olla myös tämän järjettömyyden maalitauluna, koska rakastan yhtä samaa sukupuolta olevaa"

Jacobsen päätti oman hiihtouransa kauteen 2019-2020. Hän voitti Pyeongchangissa viestikultaa ja yhteensä 11 arvokisamitalia, joista neljä on kultaisia. Jacobsen julkaisi sunnuntai-iltana Instagramissa tekstin, jossa kertoi järkytyksestään Oslon iskuihin ja kuinka hän voisi joutua samanlaisen vihan kohteeksi.

Terveydenhuollon alalle uransa jälkeen siirtynyt Jacobsen kertoi, että ei ole koskaan hävennyt tai pelännyt rakastaa samaa sukupuolta, vaan on päinvastoin ollut ylpeä ja onnellinen.

– Mutta silti se on vain lähipiirini, joka on tiennyt. Minulla ei ole aavistustakaan, että mikä olen, minulla ei ole mitään leimaa, enkä tiedä tarvitsenko sellaista. Tiedän vain, että rakkaus todella erityistä henkilöä kohtaan on avannut uusia ovia minulle, Jacobsen totesi.