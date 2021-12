Maastohiihdon "kortit jaetaan tavallaan uusiksi", mutta Rukan suomalaissensaatiolta on lupa odottaa lisää – "Odotukset ovat korkealla"

Tämä pätee suomalaisista ainakin Katri Lylynperään , joka on Isometsän mukaan ollut "aika tasavahva molemmilla tyyleillä". Rukan perinteisen sprintissä upeasti viidenneksi hiihtäneeltä Lylynperältä on lupa odottaa myös Lillehammerissa onnistumista.

– Varovaisia finaalitoiveita voisi olla sinnekin. Jos ei välierään pääse, on mennyt vähän alakanttiin.

– Hän on useamman vuoden ollut meidän ykkössprintteri vapaalla. Jasmi Joensuu pystyy parhaimmilaan myös pärjäämään, Isometsä sanoo.

– Lylynperän ainut ongelma on ollut, että aika-ajo menee hyvin ja ehkä ensimmäinen eräkin, mutta siihen se sitten on tyssännyt. Nyt hän on selkeästi paremmassa fyyisessä kunnossa. Rukallakin oli tiukka rata, ja hän jaksoi hiihtää neljä hiihtoa täysillä. Se antaa ihan uusia näköaloja hänen mahdolliseen menestymiseensä. Sitä taustaa vasten odotukset ovat korkealla. Jasmin kodallakin välieräpaikka ihan mahdollinen.