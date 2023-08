Määräaikaiset opettajat jäämässä ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa – hallitusohjelma "kauhistuttaa"

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehdon pidennys iskee erityisesti kesätyöttömiin opettajiin. Hallitusohjelman mukaan työssäoloehtoa pidennetään kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että muutoksen myötä työntekijän pitää olla töissä 12 kuukautta nykyisten kuuden kuukauden sijaan, jotta hän voi saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa.



Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, koko lukuvuoden työskennellyt opettaja ei välttämättä saisi kesältä ansiosidonnaista.



– Pidennys on merkittävä erityisesti alalle valmistuville opettajille ja määräaikaisille. Jos se pidentyisi 12 kuukauteen, ansiosidonnaiselle pääsy on huomattavasti haastavampaa. Määräaikaisuudet ovat opetusalalla iso ongelma, sanoo Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.



Monet määräaikaiset opettajat jäävät ilman kesäajan palkkaa, sillä määräaikaisia opettajia saatetaan palkata vain opetuskuukausien ajaksi. Usein myös vakituinen opettaja palaa takaisin tehtävään kesäkeskeytyksen alkaessa.



Opettajiin ei sovelleta vuosilomalakia, joten he eivät voi siirtää lomiaan esimerkiksi perhevapaan vuoksi, kuten muissa ammateissa työskentelevät. Tästä syystä perhevapaalla olevilla opettajilla on oikeus palata töihin kesäkeskeytyksen ajaksi.