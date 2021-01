Maapallo pyörii nyt nopeinta vauhtia vuosikymmeniin – tiedeyhteisö pohtii sekunnin poistamista atomikelloista, jotta "virallinen aika" vastaisi planeetan liikettä

Asiasta kertovan Daily Mailin mukaan Maapallon pyöriminen on tällä hetkellä nopeinta 50 vuoteen. Tämän vuoksi yhden päivän pituus on todellisuudessa hitusen vähemmän kuin atomikellojen mittaama vuorokausi.

Sen sijaan “viralliseen” aikaan on lisätty vuodesta 1970 lukien karkaussekunteja yhteensä 27 kertaa. Toisin sanoen atomikelloihin on lisätty kulloisenakin kertana yksi sekunti.

Aiempina vuosikymmeninä Maapallon like on ollut hieman atomikellojen ilmoittamaa vuorokautta hitaampaa, jolloin planeettamme vuorokausi on todellisuudessa vienyt hitusen kauemmin kuin 24 tuntia.