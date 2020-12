Maanvyöry huuhtoo taloja alleen ja suistaa tyhjän päälle Norjassa, ihmisiä loukkaantunut ja kateissa – katso videolta, millaista tuhoa asuinalueella on sattunut

Norjalaisen VG-lehden mukaan useita taloja on jäänyt vyöryn alle. Kuvatoimisto epan kuvat kertovat samaa kieltä: osa asuinalueen taloista on jäänyt maanvyörymassan alle.

Haastava sää on vaikeuttanut pelastustoimia.

Useita loukkaantuneita

Mediatietojen mukaan 150–200 ihmistä on evakuoitu alueelta, ja useita ihmisiä on kateissa. Tiettävästi kukaan ei ole kuollut.

Poliisi kertoo NRK:lle, että ainakin yhdeksän ihmistä on loukkaantunut maanvyöryssä.

– On loukkaantuneita, jotka on kuljetettu sairaalaan ja loukkaantuneita, jotka on viety ensiapuun, Roger Pettersen Norjan poliisista kommentoi medialle.