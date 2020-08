Etsintä- ja pelastustyöt käynnissä Filippiineillä – ainakin yksi ihminen on kuollut aamuyön maanjäristyksen keskellä

– (Maanjäristys) oli todella voimakas. Meidän henkilöstömme oli tekemässä samaan aikaan lähetystä, mutta he vain juoksivat ulos rakennuksesta, Decamon kertoi puhelimitse uutistoimisto AFP:lle.

Poliisi on vahvistanut, että Decamonin mainitsema mies on kuollut maanjäristyksen seurauksena. Kuolonuhreista ei ole tähän mennessä muita raportteja, mutta etsintä- ja pelastustyöt ovat vielä käynnissä.

Paikallinen seismologian laitos on mitannut kaiken kaikkiaan 14 jälkijäristystä, joista voimakkain on ollut voimakkuudeltaan 3,5.

Myös korona aiheuttaa tuhoa

Maanjäristyksen lisäksi Filippiinejä koettelee myös koronaepidemia. Filippiineillä on kaikkein eniten tartuntoja Kaakkois-Aasiassa. Hieman sen perässä tulee Indonesia.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan Filippiineillä on yhteensä yli 164 000 koronavirustartuntaa, kun taas Indonesiassa tartuntoja on yli 141 000. Lisäksi Filippiineillä on kirjattu yhteensä 2 681 koronaan liittyvää kuolemaa.