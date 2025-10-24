Jalkapallomaalivahti Scott Carson, 40, päättää pelaajauransa. Carsonin viimeiseksi seuraksi jäi Manchester City, jossa hän voitti peräti kymmenen pokaalia.

Erikoiseksi Carsonin uran Cityssä tekee se, että hän pelasi ainoastaan 107 minuuttia. Hän edusti seuraa vuosina 2019-2025 ja ainoat peliminuutit tulivat Valioliigassa vuonna 2021 Newcastlea vastaan, jolloin hän oli avauskokoonpanossa sekä seuraavana vuonna Mestarien liigassa Sportingia vastaan. Tuolloin hän tuli vaihdosta sisään ja pelasi 17 minuuttia.

Carson voitti Cityssä muun muassa neljä kertaa Valioliigan, kahdesti Englannin liigacupin ja kertaalleen Mestarien liigan. Palkkapussikin täyttyi mukavalla tavalla, sillä The Sunin mukaan rahaa tuli kuuden vuoden aikana reilut 9,7 miljoonaa euroa.

Tämä tarkoittaisi sitä, että yhdelle torjunnalle tuli hintaa reilut 3,2 miljoonaa euroa. Yksittäinen pallon kosketus toi yli 400 000 euroa. Carson nettosi käytännössä lähemmäs viisi miljoonaa euroa per ottelu.

Englannin maajoukkueessakin nähdyllä Carsonilla on aiemmin urallaan voitetut Mestarien liigan ja FA Cupin tittelit Liverpoolin paidasta.

Englantilaisvahdille tuli aiemmin urallaan runsaasti otteluita, jolloin hän pelasi Valioliigaa useissa eri seuroissa. Viimeiset aktiivisemmat vuodet sujuivat ennen City-siirtoa sarjaporrasta alempana Mestaruussarjassa.