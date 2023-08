Maalitykki myy pakastepizzoja, uransa jo lopettanut ykkösvahti värvättiin Rodoksen-lomalta – Mestarien liigassa kytee sensaatiomainen tuhkimotarina

Färsaaret ei ole tunnettu suurena jalkapallomaana, mutta tänä kesänä maa on koko jalkapallomaailman huulilla. KI Klaksvik on hurmannut sensaatiomaisilla esityksillään Mestarien liigan karsinnoissa.

Joukkue on kaatanut tieltään jo Unkarin hallitsevan mestarin Ferencvarosin ja Ruotsin mestarin Häckenin. Huimat otteet saivat jatkoa tiistaina, kun Klaksvik kellisti Molden otteluparin avauspelissä 2–1.

Klaksvik kirjoittaa satumaista jalkapallotarinaa. Joukkue on varmistanut jo paikkansa Konferenssiliigassa ja kirjoittanut samalla historiaa ensimmäisenä färsaarelaisena joukkueena, joka pelaa euroturnauksen lohkovaiheessa.

Ollessaan kesällä lomalla Rodoksella Klaksvikin päävalmentaja Magne Hoseth pyysi hänet mukaan eurounelman tavoitteluun. Ja loppu on historiaa.

– Ihan kuin olisin vieläkin lomalla. Maailman paras loma. Juna vain jatkaa kulkuaan. En edes tiedä, mitä sanoa. Tämä on ihan v***n epätodellista, tolppien välissä loistanut Johansson kertoo Aftonbladetille .

Frederiksberg on ollut niin ikään satumaisessa vireessä ja 31-vuotias laituri on takonut viidessä karsintaottelussa jo kuusi maalia. Verkko heilui tiistain Molde-ottelussakin kahdesti.

– Tuo vasen jalka on maailmanluokkaa. Et voi antaa parempia erikoistilanteita kuin hän. Hän on yhdistelmä David Beckhamia ja Roberto Carlosia, VGTV:n asiantuntija Carl-Erik Torp hehkuttaa VG:n mukaan.