Maajussi-Ville etsii naista, joka laittaisi hänet kuriin: "Kun ikää on tullut, on sitä perhettäkin on alkanut kaivata"

32-vuotias Ville on kiireinen mies, sillä hän isännöi vanhaa lammastilaa merenkurkun idyllisessä saaristossa Simossa. Lampaita on peräti viitisensataa, ja keväällä luku vieläpä tuplaantuu karitsoinnissa.



MTV Uutiset tapasi Villen alkukesästä Maajussille morsian -ohjelman kuvauksissa Naantalissa, jossa hän oli valitsemassa puolisoehdokkaita maatilalleen. Tuolloin elettiin maatilan kiireisintä aikaa.



– Olen tehnyt yövuoroa ja päivävuoroa neljä viikkoa, sillä karitsointi on käsityötä - jokainen karitsa on varmistettu emälle. Se vaatii sitovuutta ja vähän kätilönhommiakin, Ville kuvailee.