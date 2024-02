Omat vanhemmat ilmoittivat Jennin Maajussille morsian -ohjelmaan: "Ovat epätoivoisia, ettei löydy miestä"

Maajussijoukon nuorimman jäsenen Jennin, 21, kotitila on Kannuksessa sijaitseva maitotila, jossa on 65 lypsävää lehmää sekä nuorkarjaa. Tila on vielä vanhempien hallussa, mutta suunnitelmissa on tehdä sukupolvenvaihdos lähitulevaisuudessa.