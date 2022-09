Maajussi-Victorian näyttäviä mallikuvia ylistetään vuolaasti – eräs someseuraaja heitti villin kysymyksen

Maajussi-Victoria on kahden pienen lapsen äiti ja kertoo olevansa valmis löytämään elämänsä rakkauden Maajussille morsian -ohjelmasta. Työkseen 31-vuotias nainen kasvattaa kesäkukkia ja pitää puutarhamyymälää. Räväkkä ja liikunnallinen Victoria nauttii monipuolisesta työstään kukkien parissa. Hän kertoo työnsä parhaiksi puoliksi ulkoilun, sekä työn vaihtelevuuden.

Näyttävä Victoria on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja hän onkin julkaissut paljon upeita malliotoksia Instagram-tilillään yli 2 000 seuraajalleen. Valokuvaaja Mikko Virtanen on ikuistanut Victoriasta kesäisiä kuvia, joita maajussitar on postannut tililleen.