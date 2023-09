Maajussi-Tarja sai mystisen kirjeen ilman nimeä ja kuvaa – Herra X kertoo nyt, miksi salasi henkilöllisyytensä

Hän on mukana seuraavan jakson ryhmätreffeillä, johon Tarja valitsi neljä miestä.



Herra X on 60-vuotias Juha Sumiaisista Äänekoskelta.



– Vähän mielijohteesta kirjoitin Tarjalle, kun näin tv:stä esittelyjakson. Tarja herätti mielenkiinnon. Ajattelin, että eihän tuossa korkealta pudota, että kokeillaan. Sitten kirjoitin lyhyen kirjeen, Juha kertoo MTV Uutisten haastattelussa.



– Tarja vaikutti kivalta, mukavalta ihmiseltä ja on ulkoisestikin erittäin kaunis nainen.



Juha myöntää, että hänen kirjoittamansa kirje oli hyvin lyhyt ja "hyvin hyvin vaatimaton".



Miksi et laittanut kirjeeseen edes valokuvaa?



– Ajattelin, että tästä naamasta ei saa hyvää kuvaa, että se ei ole itselleni eduksi. En halunnut pilata sillä mahdollisuuksiani.