Maajussi-Matti, 43, etsii loppuelämän rakkautta: "Huuma saa olla pidempiaikaista"

Maajussillle morsian -ohjelman uudella kaudella rakkautta etsii Muhoksella asuva Matti.

Maajussille morsian -ohjelman tuoreen kauden ensimmäinen jakso esitetään MTV3:lla keskiviikkona 26. helmikuuta. Jaksossa tutustutaan kaikkiin kauden kahdeksaan maajussiin aina Kuusamosta Espanjaan.

Yksi kauden maajusseista on 43-vuotias Matti Muhokselta. Matti pitää Muhoksella maitotilaa.

Pojan kummitäti ilmoitti mukaan ohjelmaan

Aloite Maajussille morsian -ohjelmaan lähtemisestä ei tullut Matilta itseltään, vaan miehen ilmoitti mukaan hänen poikansa kummitäti. Pienen pohdinnan jälkeen Matti päätti puoltaa hakemuksen.

– Poikani kummitäti on aikaisemminkin heittänyt vitsillä, että minut pitäisi ilmoittaa mukaan ohjelmaan. Silloin en oikeastaan noteerannut asiaa, naureskelin vain.

– Kun ilmoittautumispäivä läheni, niin hän oli sitten täräyttänyt hakemuksen. Ajattelin, että kerranhan sitä vain eletään, niin kokeillaan ja katsotaan mihin se johtaa, Matti muistelee.

Itseään Matti kuvailee tavallista elämää eläväksi, sosiaaliseksi ja mukavaksi tyypiksi.

– Olen huumorintajuinen, urheilullinen ja työteliäs. Tottakai, kun on töitä niin kerkeää liikkumaan vähemmän, mutta urheilen silloin kun kerkeän, Matti kertoo.

Maajussi-Matti päätyi tilansa isännäksi puolivahingossa.

Matti uskoo olevansa hyvä kumppani – omien sanojensa mukaan "jollekin". Hän pitää tärkeänä sitä, että suhteessa molemmat osapuolet huomioivat toisiaan arjessa. Matti kuvailee itseään myös romanttiseksi; kumppaninsa hän voisi yllättää esimerkiksi kuumailmapallolennolla.

– Romanttinen yllätys voisi olla esimerkiksi kuumailmapallolento kesäiltana. Toki siinä ei passaa kumppanilla olla korkeanpaikankammoa, muuten vietetään piknik sitten nurmikolla kuumailmapallon vieressä istuen, Matti naurahtaa.

Takana pitkä parisuhde

Matin aikaisempi parisuhde kesti jopa 24 vuotta.

– Emme olleet vielä edes täysi-ikäisiä kun aloimme seurustelemaan. Siinä sitä parisuhdehistoriaa on jo aika pitkälle, kun tästä minun iästäni laskee.

Mahdolliselta tulevalta puolisoltaan Matti toivoo huumorintajuisuutta, heittäytymiskykyä ja liikunnallisuutta. Yhteisessä elämässä hän arvostaa sitä, että yhdessä on helppoa ja luonnollista olla.

– Tuleva kumppani saisi olla puhelias, kun itsekin sitä olen. Tietysti pitää myös vähän olla pilkettä silmäkulmassa ja huumorintajua, ei tämä ole kuitenkaan niin totista tämä elämä, Matti sanoo.

– Toki yhteiseltä elämältä haluaa uusia mukavia kokemuksia ja hetkiä sekä tietty yhteisiä reissuja ja retkiä. Olisi mukavaa, että asioista puhutaan ja arki rullaa ilman ylimääräistä stressiä tai paineita siitä, Matti pohtii.

Naisessa sytyttää positiivisuus ja liikunnallisuus

Matin makuun on positiivinen, elämästä nauttiva ja itsestään huolehtiva nainen. Häntä ei niinkään sytytä sisäänpäinkäntyneet tai pinnalliset ihmiset.

– Kumppani saisi olla sellainen iloinen tapaus, kyllähän positiivisten ihmisten kanssa on aina kiva olla. Terveellä tavalla voi olla myös itsepäinen, vähän sellaista rosoista pintaa.

– Ei haittaa, vaikka on kouluttautunutkin, se on aina eteenpäin, että on tavallaan ammattilainen jollakin alalla, Matti pohtii.

Etsiikö Matti sitten loppuelämän kumppania?

– Sehän se lähtökohta on, että vähempään ei tyydytä. Ei mitään parin viikon huumaa – kyllä se huuma saa olla pidempiaikaista, Matti toivoo.

Maajussille morsian -esittelyjakso keskiviikkona 26. helmikuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla klo 20.