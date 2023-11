Love Island -Tommyn ja Sandra-puolison ilouutinen: Toinen lapsi tulossa!

Love Island Suomi -ohjelman toiselta kaudelta tutun Tommy Oksan ja hänen puolisonsa Sandran perhe kasvaa tulevana kesänä. Pari nimittäin kertoo Instagramissa, että he odottavat toista yhteistä lastaan, jonka on määrä syntyä kesäkuussa 2024.

Tommy ja Sandra ovat jakaneet Instagramiin yhteisen kuvapostauksen , jossa he poseeraavat ultraäänikuvaa pidellen. Parin esikoinen, marraskuussa 2021 syntynyt Alyssa -tytär istuu Tommyn olkapäillä.

– Here we grow again (suom. Täällä kasvetaan taas), pari kirjoittaa yhteisen Instagram-postauksensa yhteydessä.