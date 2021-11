Maajussi-Kalle ja Niina syvensivät suhdettaan yhteisen kesän aikana – pariskunta suunnittelee yhteenmuuttoa: "Kyllä tässä ihan rakastuneita ollaan"

Pariskunta on pitänyt yhtä kesästä asti ja virallistanut jo aikaa sitten seurustelevansa. Kalle kertoo MTV Uutisille, että Kempeleessä asuva Niina on viettänyt erittäin paljon aikaa Kallen maatilalla Sastamalassa.

– Oli hieno kesä, poislukien se, ettei olla voitu ihan hirveästi mitään yhdessä tehdä, se on vähän hidastanut. Mutta on ollut tosi hauskaa, Kalle kuvailee.

– On ollut ihan uskomatonta rehellisesti sanottuna. Ei ole mitään hidastumisen merkkejä, meillä on tosi samanlaiset ajatusmaailmat ja tykätään yhteisestä tekemisestä. Niina on tosi ihanasti kiinnostunut näistä maatalohommistakin.