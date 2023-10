Maajussi-Anna-Reetan ja Kalevin poika on syntynyt: "Nimi tarkentuu, kun vauvan luonne tulee tutuksi"

Maajussille morsian -ohjelmasta tuttujen Anna-Reetan ja Kalevin perhe kasvoi lokakuussa 2023 yhdellä, kun parin ensimmäinen yhteinen poika syntyi. Anna-Reetalla on entuudestaan 4-vuotias tytär.

Anna-Reetta kuvailee uutta tulokasta ”terveeksi, täydelliseksi pojaksi”. Nimeä on jo kovasti mietitty ja makusteltu.

– Se tarkentuu, kun vauvan luonne tulee tutuksi. Annamme sen tyylisen nimen. Muutama suosikki on tosin jo valikoitunut, Anna-Reetta kertoi.

Arki on lähtenyt vauvan kanssa sujumaan hienosti, ja Anna-Reetta on kiinnittänyt huomiota erityisesti Kalevin käytökseen.

– On ollut ihanaa huomata, miten Kalevi rakastaa pientä poikaa: hän touhuaa paljon ulkona töissä, mutta kun tulee sisälle, niin ottaa pojan heti syliin ja katsoo hellästi. He viettävät myös iltaisin poikien laatuaikaa. Kalevilla tulee lämpö ihanasti luonnostaan. On ottanut isän roolin todella hienosti haltuun, Anna-Reetta kertoi.