Maailmanselittäjät: Mitä sotilasvallankaappauksissa tapahtuu ja voisiko armeija nousta valtaan Suomessa?

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentin Antti Parosen mukaan sotilasvallankaappauksessa on kyse siitä, että armeija tai valtion muu turvallisuuskoneisto katsoo, että heidän intressinsä on jollain tavalla uhattuna.

– Joko se on niin, että jotain lakia lähdetään muuttamaan poliittisen voiman toimesta, joka on taannut siihen asti asevoimille vakaan ja hyvän tulonlähteen.

– Heillä on omaa vakaa käsitys siitä, että meidän maamme on vaarassa, se on uhattuna, se on hajoamassa ja meidän tehtävänä sotilaina on pitää se kasassa. Vallanpitäjät eivät saa tehdä sellaisia päätöksiä, jotka eivät sovi heille.