Suomalainen Aleksandra Blinnikka voitti purjelautailun Windsurfer LT -luokan maailmanmestaruuden Kreikan Artemidassa lähellä Ateenaa.

MM-kulta ratkesi vasta perjantaina viimeisessä lähdössä. Blinnikka nappasi kullan pisteen erolla Britannian Alysia Gibsoniin. Ranskan Celine Bordier ylsi pronssille.

– Viikko oli todella vaihteleva ja haastava, mutta onnistuin purjehtimaan tasaisesti ja tekemään hyviä ratkaisuja. Vitsi, että tuntuu hyvältä voittaa todella haastavan viikon jälkeen, Blinnikka riemuitsi tiedotteessa.

Aleksandra Blinnikan isä Juha Blinnikka ylsi miesten raskaassa sarjassa pronssille. Lauri Hulkko oli samassa luokassa viides.

Aleksandra Blinnikka on aiemmin juhlinut MM-kultaa purjelautailun Raceboard-luokassa. Viime vuosina hän on purjehtinut lähinnä olympialuokissa.