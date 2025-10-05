Espanjan Jose Antonio Rueda varmisti ratamoottoripyöräilyn Moto3-luokan maailmanmestaruuden, kun hän otti sunnuntaina Indonesiassa kauden yhdeksännen voittonsa ja kasvatti eron takana tuleviin tarpeeksi suureksi.

MM-titteli on ensimmäinen pian 20 vuotta täyttävälle Red Bull KTM Ajo -tallin kuljettajalle.

– Mikä vuosi. On ollut hämmästyttävää seurata Jose Antoniota tänä vuonna ja tietysti pari viime vuotta, suomalainen tallipomo Niklas Ajo iloitsi tiedotteessa.

Ruedalle kausi on ollut kolmas Moto3-luokassa. Ajo painotti suojattinsa kasvaneen yhteistyön aikana kuljettajana ja ihmisenä.

– Olen iloinen, että olemme olleet tällä matkalla yhdessä, ja tietysti yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa Moto2:ssa. Olen varma, että voimme saavuttaa siellä lisää menestystä.

Italian Luca Lunetta porhalsi sunnuntaina toiseksi ja Guido Pini kolmanneksi. Kautta on jäljellä vielä neljä kilpailua.