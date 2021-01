Maailman vanhin eläintä kuvaava, yli 45 000-vuotias luolamaalaus löytyi Indonesiasta – taiteilija ikuisti karvaisia röhisijöitä

Indonesiasta löydetyn luolamaalauksen aiheena on villisika ja ikää taideteoksella arvioidaan olevan noin 45 500 vuotta. Maalaus löytyi syrjäisessä laaksossa sijaitsevasta luolasta Sulawesin saarelta. Sulawesi sijaitsee turistien suosimasta Balista koiliseen ja siellä asuu noin 12,5 miljoonaa ihmistä.

Luolamaalaus on alueen aikaisin ihmisasutuksen merkki.

– Heillä oli käytössään kaikki taidot ja työkalut maalata mitä ikinä he halusivatkaan, villisikamaalausta tutkinut Maxime Aubert sanoo BBC:n mukaan.

Maalauksessa näkyy yhteensä kolme tai neljä sikaa. Kuvaa on käsitelty tietokoneella siten, että värit ovat ylikorostuneita. Kuva: A. A. Oktaviana, ARKENAS/Griffith University.

Villisikamaalauksen arvioidaan esittävän sulawesinsikaa. Villisika on osa suurempaa, tarinallista maalausta. Kooltaan maalattu sika on 136 senttiä leveä ja 54 senttiä korkea.

Sulawesinsikamaalauksen vieressä on myös kaksi ihmisen kädenjälkeä. Muu osa maalauksesta on sen verran vaurioitunut, että sen sisällöstä on vaikea tehdä varmoja päätelmiä. Kokonaisuudessaan taideteoksessa arvellaan kuitenkin olleen yhteensä kolme tai sikaa.